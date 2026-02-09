Vietato andare in bagno durante le lezioni | sulla nuova circolare a scuola scoppia la protesta

A scuola scoppia la protesta dopo la circolare che vieta di andare in bagno durante le lezioni. La nota, firmata dall’istituto, specifica che gli insegnanti non permetteranno uscite durante le ore di lezione. Studenti e genitori si sono già fatti sentire, criticando questa decisione che sembra mettere in difficoltà chi ha bisogno di andare in bagno. La questione ora diventa calda e apre un dibattito sulla gestione delle pause e dei bisogni degli studenti.

Vietato andare in bagno durante le lezioni, tanto che – avvisa la circolare - "i docenti non consentiranno uscite". Sta provocando malumori la circolare della dirigente dell'Istituto tecnico economico Matteucci andata in vigore lo scorso 7 gennaio. Con la circolare, firmata da Giuseppina Tinti.

