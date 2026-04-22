Corsi di karate per i bambini a Brancaccio Daniele Pitarresi è il maestro

A Brancaccio, quartiere di Palermo, sono stati avviati corsi di karate rivolti ai bambini, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport. I corsi sono condotti dal maestro Daniele Pitarresi, che possiede una cintura nera 4° dan di Karate e una certificazione ConiFijlkam. L’iniziativa mira a coinvolgere i più giovani del quartiere in attività sportive e formative.

Promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport nel quartiere Brancaccio di Palermo. Questo l'obiettivo dei corsi di karate diretti dal Sensei Daniele Pitarresi cintura nera 4°dan di Karate, certificato ConiFijlkam.Un'opportunità per i giovani dai 6 ai 16 anni che hanno modo di poter.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Carezze, baci e mani sotto i vestiti delle bambine a lezione di karate: arrestato il maestro insospettabileBologna, 3 marzo 2026 – Avrebbe più volte allungato le mani sulle bambine a cui faceva lezioni di karate. Molestie e mani sotto i vestiti delle allieve durante la lezione di karate, arrestato il maestroUn istruttore bolognese è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale sulle allieve minorenni durante la lezione di karate. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: 27 tecnici formati a Taranto; Presso la palestra Martial Skill continuano i corsi di Judo, Karate e JuJitsu; Karate, a tu per tu con Andrea Di Gesù: Agonismo, rispetto e disciplina: queste sono le arti marziali; La serata del Panathlon, ospite d’onore la judoka Elena Guarducci. Corsi INDIRE su empatia e parità di genere per docenti e ATA: come funzionano i percorsi triennali - facebook.com facebook 21/4/26.Parco del Delta. L'Ente organizza corsi di formazione per imprenditori o aspiranti tali, o associazioni e terzo settore per migliorare la propria attività,rilasciando al termine un attestato di partecipazione:si svolgono ogni martedì (da oggi), ore 16-19 in se x.com