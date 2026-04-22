Corruzione e accessi abusivi | condannato l' imprenditore Sergio La Cava assolto Franza

In un procedimento giudiziario che ha coinvolto diversi soggetti, si sono concluse le udienze di primo grado con due condanne e un'assoluzione. Al centro dell'inchiesta ci sono un ex ufficiale dell'Arma e due imprenditori del settore marittimo. La vicenda riguarda accuse di corruzione e accessi abusivi, con una sentenza definitiva per uno degli imputati e l'assoluzione per l'altro.

Due condanne e un'assoluzione. Si conclude così il processo di primo grado per corruzione che ha visto al centro un ex carabiniere e i due armatori messinesi.Ieri il verdetto del tribunale di Perugia dopo l'inchiesta originariamente condotta a Palermo e poi trasferita in Umbria per competenza.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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