Trasporto marittimo e corruzione, chieste condanne per l'ex carabiniere Gisabella e l'imprenditore La Cava È una richiesta che segna una svolta nel processo e che a Messina viene seguita con particolare attenzione: la Procura di Perugia ha sollecitato la condanna a sette anni e tre mesi per l’ex carabiniere Orazio Gisabella, quattro anni per l’armatore messinese Sergio La Cava e l’assoluzione per altri imputati coinvolti nel caso di presunti accordi illeciti nel trasporto marittimo, con un dettaglio che evidenzia come le intercettazioni abbiano rivelato incontri seg

Le richieste sono arrivate al termine di una requisitoria durata circa cinque ore davanti al collegio presieduto da Carla Giangamboni. I pubblici ministeri Laura Reale e Mario Formisano hanno inoltre chiesto la trasmissione degli atti alla Procura per due testimoni e, per Gisabella, il diniego delle attenuanti generiche, sottolineandone anche il comportamento processuale. Il capo principale d’imputazione è il concorso in corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Secondo l’accusa, Gisabella avrebbe accettato che La Cava, presidente della “Navigazione Generale Italiana Spa”, società collegata al gruppo imprenditoriale facente capo a Franza, si attivasse per favorire l’assunzione a tempo indeterminato della figlia del militare presso “Caronte & Tourist Isole Minori Spa”, di cui Franza è legale rappresentante.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su trasporto marittimo

Nella vicenda dell’aggressione a un detenuto, sono state richieste cinque condanne.

Ultime notizie su trasporto marittimo

Argomenti discussi: Indagine su corruzione nelle Dogane di Brindisi; Indagine internazionale su frode doganale al porto di Anversa.

Indagine su corruzione nelle Dogane di BrindisiLa Procura di Brindisi indaga su cinque funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e su un soggetto esterno. Perquisizioni personali e domiciliari eseguite dalla Guardia di Finanza per presun ... trasportoeuropa.it

Come decarbonizzare il trasporto marittimo senza danneggiare l'economia globale?La decisione di imporre una tassa sulle emissioni di carbonio derivanti dal trasporto marittimo, proposta dall'Organizzazione marittima internazionale delle Nazioni Unite, è stata rinviata al 2026. Ma ... it.euronews.com

Il gruppo italiano di trasporto marittimo Fratelli Cosulich ha lanciato la prima unità della sua serie di quattro navi cisterne chimiche IMO II, alimentate a metanolo, in costruzione in Cina Si tratta della nave chiamata “Anna Cosulich”, varata il 4 febbraio presso il c - facebook.com facebook