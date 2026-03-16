Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno effettuato perquisizioni in tre abitazioni nel tentativo di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e l’uso illecito. Le operazioni sono state condotte nel rispetto delle procedure e senza incidenti. Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte delle forze dell’ordine per verificare eventuali altri coinvolgimenti.

Controlli sul territorio questa mattina da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per il contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti. I militari hanno eseguito tre perquisizioni domiciliari: visitate due abitazioni a Tocco Caudio ed una a Montesarchio. Tutte e tre le operazioni hanno dato esito negativo. Continua, dunque, l’opera di monitoraggio del territorio con la guardia che resta sempre alta da parte dei Carabinieri nel contrasto all’utilizzo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri in Campania: rinnovo del Consiglio provinciale di Avellino, tutti gli. I musicisti del Conservatorio ‘Nicola Sala’ in scena con Riccardo Muti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Carabinieri, lotta allo spaccio di stupefacenti: perquisite tre abitazioni

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