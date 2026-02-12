Amazon di nuovo sotto indagine a Milano per evasione fiscale | Perquisite anche le abitazioni di 7 dirigenti

La Procura di Milano ha aperto una nuova inchiesta su Amazon per evasione fiscale. Gli investigatori hanno perquisito anche le case di sette dirigenti del colosso statunitense. Secondo le accuse, Amazon avrebbe mantenuto una sede stabile in Italia già prima del 2024, evitando di pagare le tasse che spettavano. La vicenda si aggiunge alle altre indagini in corso contro il colosso, con l’obiettivo di fare chiarezza sulle tasse non versate.

La Procura di Milano ha aperto una nuova indagine per evasione fiscale su Amazon. Secondo l'accusa, il colosso statunitense avrebbe avuto una sede stabile in Italia anche prima del 2024 e quindi avrebbe dovuto pagare più tasse.

