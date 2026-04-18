Corriere dello Sport | Napoli-Lazio Conte non cambia | Fab Four confermati c’è Beukema in difesa

In vista della partita tra Napoli e Lazio, l’allenatore ha deciso di confermare la formazione titolare, mantenendo invariato il cosiddetto “Fab Four”. Tra le scelte di formazione, è stato inserito il difensore Beukema, mentre nessuna variazione significativa è stata annunciata rispetto alle precedenti uscite. La squadra si prepara quindi a scendere in campo con gli stessi elementi che hanno affrontato le ultime gare, con alcune modifiche minori in fase difensiva.

"> NAPOLI – Continuità e piccoli aggiustamenti. Come riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte sembra orientato a confermare l’ossatura del Napoli visto a Parma, apportando solo qualche modifica mirata in vista della sfida contro la Lazio. La novità principale riguarda la difesa: Juan Jesus partirà dalla panchina, mentre sarà Beukema a completare il terzetto centrale insieme a Buongiorno e Olivera. Una scelta che punta a garantire maggiore equilibrio senza stravolgere l’assetto della squadra, come sottolinea il Corriere dello Sport. In avanti, nessuna rivoluzione: confermati i cosiddetti Fab Four, con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund nel 3-4-2-1 disegnato da Conte.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli-Lazio, Conte non cambia: Fab Four confermati, c’è Beukema in difesa” Notizie correlate Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, il ritorno dei Fab Four: Conte reinventa l’equilibrio” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, Lazio, Champions League e tennis: le ultimissime; NAPOLI-LAZIO, I TIFOSI CONTINUANO A CREDERCI: VICINO UN NUOVO SOLD OUT AL MARADONA; Isaksen contro il Napoli si esalta: la Lazio vuole riprendersi dal Maradona; Napoli, obiettivo ripartire contro il tabù Lazio. Corriere dello Sport: Napoli-Lazio, Conte non cambia: Fab Four confermati, c’è Beukema in difesaNAPOLI – Continuità e piccoli aggiustamenti. Come riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte sembra orientato a confermare l’ossatura del Napoli visto a Parma, apportando solo qualche modifica ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Napoli, missione Champions: Conte sfida Sarri, primo match point al MaradonaNAPOLI – La missione Champions del Napoli entra nel vivo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la sfida contro la Lazio rappresenta il primo snodo decisivo di un finale di stagione ... napolipiu.com In attesa di Napoli-Lazio, ecco quanto manca all'Inter per lo scudetto - facebook.com facebook Le probabili formazioni di #Napoli- #Lazio x.com