Corriere dello Sport – Allegri al Real Madrid così Florentino può tentarlo | retroscena e scenari

Il tecnico Allegri è al centro di voci di mercato che lo collegano al Real Madrid, alimentando discussioni tra appassionati e media sportivi. Il club spagnolo sta valutando la possibilità di ingaggiarlo, mentre nel frattempo si susseguono analisi e ipotesi sugli scenari futuri. La notizia ha generato un acceso dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano stati ancora ufficializzati sviluppi concreti.

Prima il ritorno tra gli applausi sotto le luci di San Siro, poi l'approdo tra le stelle del Santiago Bernabeu: e se fosse questo il programma completo del 2025-2026 di Massimiliano Allegri? La prima parte, per ora, è riuscita perfettamente: tornato in rossonero dopo 11 anni, il tecnico livornese ha ripreso in mano le ceneri del club, disastrato dopo l'ottavo posto dell'ultima stagione, e lo sta riportando in Champions League con il momentaneo secondo posto in classifica. Per la seconda parte, beh, bisognerà aspettare fine anno, quando i risultati rossoneri saranno definitivi e da Madrid ci si attende la chiamata di Florentino Perez per la panchina del Real, attualmente occupata dal tecnico ad interim Alvaro Arbeloa dopo l'esonero di Xabi Alonso.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 marzo 2026.

