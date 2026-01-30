Corriere dello Sport – La Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro E ora spunta un’alternativa

La Juventus si sta concentrando su Kolo Muani come possibile acquisto, ma il Tottenham ha messo un muro difficile da superare. La trattativa si complica e ora la società bianconera sta valutando un’alternativa per rinforzare l’attacco. I tifosi sui social commentano con entusiasmo e preoccupazione, mentre la zona Continassa rimane in attesa di sviluppi.

2026-01-30 09:42:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: TORINO – C'è un muro alto, bello alto, che è stato elevato nel nord di Londra la cui ombra si allunga fino a Torino, zona Continassa. Un muro che rappresenta l'ostacolo al momento insormontabile per (ri)portare Randal Kolo Muani alla Juve. L'architetto è il Tottenham che sta alzando le barricate per trattenere l'attaccante francese, di nuovo oggetto dei desideri della Signora. Spalletti vuole la punta, ma il tempo stringe. Luciano Spalletti attende un rinforzo là davanti, visti i chiari di luna del reparto confermati dai 90' con zero tiri in porta contro il Monaco; la società lavora freneticamente per provare ad accontentarlo, soltanto che il tempo stringe e la deadline di lunedì prossimo si fa sempre più incombente.

