Durante un controllo lungo l’autostrada A14, è stato fermato un veicolo che trasportava circa 176 chili di hashish nascosti in 35 involucri termosaldati. Il conducente, risultato ubriaco, era alla guida di una Jeep Renegade che procedeva a velocità elevata. L’operazione ha portato al sequestro del carico e all’arresto del soggetto coinvolto.

Un vero e proprio magazzino su ruote. Un carico di trentacinque involucri trasparenti termosaldati e nascosti in una Jeep Renegade lanciata a tutta velocità sull’autostrada A1, per trasportare da Milano ad Ancona un totale di 176 chili di hashish. È questo quanto scoperto nei giorni scorsi dagli agenti della polstrada all’altezza di Zola Predosa, all’area di servizio Pioppa ovest, luogo in cui il veicolo sospetto e il suo conducente sono stati fermati dopo un lungo pedinamento cominciato vicino al casello di Valsamoggia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, è stato proprio quando gli agenti hanno notato il veicolo accelerare...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Corriere della droga preso sull’A14. Era ubriaco con 176 chili di hashish

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