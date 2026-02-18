Più forza per Piteo centrosinistra al bivio Padovano | Mai parlato di primarie

Stefano Minerva ha convocato venerdì scorso un incontro con i rappresentanti del centrodestra a Gallipoli, ma non ha fornito indicazioni chiare sulle prossime scelte politiche, lasciando aperta la possibilità di alleanze diverse. La riunione, durata circa due ore, si è concentrata sulla situazione locale e sulle possibili strategie per le amministrative, senza arrivare a decisioni definitive. Tra i partecipanti si sono notati alcuni esponenti di vari schieramenti, anche se nessuno ha ancora preso una posizione ufficiale. Nel frattempo, Piteo riceve più sostegno, mentre il centrosinistra si trova di fronte a un bivio importante, con Padov

Dopo il primo incontro interlocutorio della coalizione uscente si attendono le prime decisioni. L’ex vicesindaco Dem sarà comunque in campo e la civica “Più Forza del Cuore” smentisce dualismi e rinnova il suo sostegno. Ago della bilancia la scelta civica della Lega di Di Mattina La Lega come partito tradizionale siede anche al tavolo del centrodestra e firma i documenti congiunti che richiamano all’unità della coalizione. Anche in quel caso Piteo sarebbe pronto a confrontarsi. Quel che è certo è che in quella riunione l’extrema ratio del ricorso alle primarie non è stato contemplato. Lo chiarisce lo stesso ex assessore Giancarlo Padovano che esclude a priori un suo possibile scontro interno con Piteo, che invece, se scelto come candidato sindaco, avrà l’appoggio incondizionato della sua lista civica in via di costituzione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Minerva al bivio: Piteo, Cuppone o Mita. Centrodestra può convergere su idea di città di CoppolaA Gallipoli, il centrodestra si trova davanti a una scelta tra Piteo, Cuppone e Mita, mentre si discute sulla possibilità di convergere sull’idea di città proposta da Coppola.

