Un gruppo di ricercatori dell’Università di Galway ha condotto uno studio sul collegamento tra i livelli di vitamina D e la proteina tau nel cervello, un biomarcatore associato all’Alzheimer. La ricerca è stata guidata da Martin David Mulligan e si è concentrata sulla relazione tra l’aumento della vitamina D e la diminuzione della proteina tau. I risultati sono stati pubblicati di recente e riguardano le possibili implicazioni per la prevenzione e la diagnosi della malattia.

Un team di ricercatori dell’Università di Galway, guidato da Martin David Mulligan, ha analizzato il legame tra vitamina D e biomarcatori cerebrali legati all’Alzheimer. Lo studio ha seguito 793 adulti, con un’età media di 39 anni e privi di demenza all’inizio. I livelli di vitamina D nel sangue sono stati misurati all’inizio della ricerca. Circa 16 anni dopo, i partecipanti hanno effettuato scansioni cerebrali per valutare proteine tau e beta amiloide, considerate chiavi nella malattia di Alzheimer. Un livello di vitamina D superiore a 30 nanogrammi per millilitro (ngmL) è stato classificato come alto, mentre valori inferiori sono stati considerati bassi. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Proteina tau più bassa con alti livelli di vitamina D: la scoperta

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