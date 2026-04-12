Allarme carburante | l’Europa rischia il blocco aereo senza raffinerie

Durante un incontro a Palazzo Rospigliosi, un dirigente di una grande compagnia energetica ha avvertito che l’Europa potrebbe trovarsi in difficoltà nel settore aereo a causa della diminuzione delle raffinerie di carburante. Ha sottolineato che questa carenza di capacità di produzione mette a rischio la sicurezza e l’operatività dei voli nel continente. La questione riguarda la disponibilità di carburante aeronautico e la sua produzione interna.

Claudio Descalzi ha lanciato un monito senza precedenti sulla vulnerabilità energetica del continente europeo durante un incontro tenutosi a Palazzo Rospigliosi, evidenziando come la carenza di capacità di raffinazione per il carburante aeronautico metta a rischio la sicurezza del settore. Il vertice organizzato dalla Lega ha messo in luce una fragilità strutturale che lega indissolubilmente le scelte industriali del passato alle attuali tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il deficit di raffinazione e l’impatto sui consumi europei. I numeri che emergono dall’analisi della situazione industriale sono estremamente preoccupanti per la stabilità dei trasporti nel continente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme carburante: l’Europa rischia il blocco aereo senza raffinerie In Europa c’è il rischio di rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportualiC’è il rischio concreto di una carenza “sistemica” di carburante per gli aerei negli aeroporti europei se lo Stretto di Hormuz non verrà... Europa senza carburante per aerei entro tre settimane: l’allarme degli operatori aeroportualiL’Europa potrebbe rimanere senza carburante per aerei entro tre settimane: a lanciare l’allarme è l’Aci Europe, associazione di categoria che...