In città si diffonde la notizia della scomparsa di Marioni, che si è spento dopo un periodo di ricovero nel reparto di Leniterapia di un ospedale locale. Nonostante le cure, ha mantenuto un atteggiamento gentile nei confronti di chi lo visitava. La sua morte ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti. La scomparsa avviene in un momento di delicatezza per la comunità.

Era ricoverato nel reparto di Leniterapia del Misericordia da un po’, ma fino all’ultimo non ha risparmiato almeno un po’ della sua simpatia a chi lo andava a trovare. Certo, le forze si stavano disperdendo, ma non la sua voglia di resistere. Liciano Marioni si è spento nella notte fra lunedì e ieri all’età di 77 anni, quasi tutti passati e mettere in fila uno dietro l’altro progetti da realizzare e passioni da coltivare. Perché di passioni lui ne ha sempre avute tante, e non tutte da portare avanti con i piedi ben saldi in terra. Ad esempio, quella del volo. Con un passato da pilota militare con brevetto per gli ’F104’, Marioni aveva poi lasciato da divisa per fare altre cose nella vita, come l’imprenditore.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cordoglio in città. L’ultimo ’volo’. Si è spento Marioni

Notizie correlate

Leggi anche: Lutto in casa Napoli, si è spento la sera della partita: il cordoglio del club

Si è spento a 66 anni dopo una vita nell’Arma. Oggi l’ultimo saluto al brigadiere capo VirdòLutto nell’Arma e nell’intera comunità di Castelnovo Monti per la morte del brigadiere capo Giuseppe Virdò a soli 66 anni.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Cordoglio in città. L’ultimo ’volo’. Si è spento Marioni; Addio a Giovanni Flammini: il cordoglio della città, oggi i funerali; Disposta l'autopsia sul corpo del notaio alessandrino Luciano Mariano. Numerosi i messaggi di cordoglio; Addio alla prof Giacalone Rossi, il cordoglio dell’istituto e dell’amministrazione comunale.

L’Aquila, addio a Stefano BubboloL’Aquila saluta Stefano Bubbolo, figura molto conosciuta in città e volto familiare per molti aquilani che negli anni lo hanno incrociato. laquilablog.it

Cordoglio per la scomparsa di Riccardo BarberisConosciuto e apprezzato commercialista, era stato candidato sindaco nel 1995 e consigliere comunale di Forza Italia. Il sindaco Emanuele Capra: Una perdita significativa per la comunità ... casalenews.it

#cordoglio in paese #Amiata Comune di Santa Fiora #IlGiunco facebook

Profondo cordoglio per la tragica scomparsa del giovane autotrasportatore avvenuta stanotte a Caserta. Un dolore che colpisce tutto il mondo dei trasporti. Vicinanza alla famiglia e ai colleghi di UNATRAS che hanno sospeso il fermo nazionale. #Trasporti x.com