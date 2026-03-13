Una vita dedicata alla cultura in pensione la direttrice dei Teatri di Cattolica Simonetta Salvetti

Dopo quasi tre decenni, Simonetta Salvetti ha concluso il suo incarico come direttrice dei Teatri di Cattolica, ruolo che ha ricoperto per 27 anni. Durante la sua carriera ha guidato anche i servizi culturali della città, l’Arena della Regina fino al 2018 e il festival internazionale MystFest, dedicato al giallo e al mistero. Ora la sua vita si apre a nuovi capitoli.

Dopo circa 27 anni alla guida dei teatri e successivamente dei servizi culturali di Cattolica, dell’Arena della Regina (fino al 2018) e del MystFest (lo storico festival internazionale del giallo e del mistero), per la direttrice Simonetta Salvetti è cominciata una nuova fase della sua vita. In pensione dal 1° marzo, Salvetti ha sempre lavorato nel settore cultura di Cattolica, iniziando in realtà qualche anno prima, nel 1981 ancora liceale, al Centro Culturale Polivalente da dove è partita la sua lunga carriera professionale e personale, che l’ha vista portare in città i più grandi artisti del circuito internazionale, contribuendo a far crescere, stagione dopo stagione, il pubblico e gli spettacoli dell’Arena e del Teatro della Regina. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati milano/cultura “il ‘fine vita’ nella legislazione italiana e nell’insegnamento della chiesa cattolica” conferenza del teologo don michele aramini, docente all’università cattolica.Il "fine vita" si riferisce all'ultima fase della vita di una persona affetta da una malattia irreversibile e inguaribile: come gestire i trattamenti... E’ morto il professor Donzelli, una vita intera dedicata alla salute dei bambiniFirenze, 9 gennaio 2026 – E’ morto il professor Gianpaolo Donzelli, ex presidente della Fondazione Meyer: è scomparso giovedì sera a 78 anni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Una vita dedicata alla cultura in... Temi più discussi: Samuele Bersani: Lucio Dalla mi cambiò la vita. Vendevo magliette ai suoi concerti e poi mi chiamò sul palco; Viaggio sotto la pelle del mondo a Villalta di Fagagna; La coscienza di Zeno, di Italo Svevo; Danzando Shakespeare. Romeo e Giulietta in scena con il Balletto di Milano. Cattolica, una vita spesa per la cultura: Simonetta Salvetti va in pensioneSimonetta Salvetti va in pensione. Dopo circa 27 anni alla guida dei teatri e successivamente dei servizi culturali di Cattolica, dell’Arena della Regina (fino al 2018) e del MystFest (lo storico ... chiamamicitta.it Al Teatro della Regina di Cattolica stagione accessibile a ipovedentiSi è aperta il 9 novembre a Cattolica (Rimini) la nuova stagione del Teatro della Regina, l'unico in Italia che propone l'intera programmazione di prosa in forma audio descritta per il pubblico con ... ansa.it La direttrice va in pensione dopo aver guidato i teatri, il MystFest e i servizi culturali della città, portando grandi artisti e innovazione #Cattolica #Attualita x.com Al Teatro della Regina di Cattolica lo spettacolo ispirato alla tragedia. Nei ruoli dei protagonisti Mattia Imperatore e Annarita Maestri. - facebook.com facebook