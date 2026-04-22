Coppie desideri e segreti | al Municipale arriva Vicini di casa

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile alle ore 21 si terrà al Teatro Municipale la rappresentazione di “Vicini di casa”, una commedia che tratta temi legati alle coppie, ai desideri e ai segreti. Lo spettacolo è descritto come una piece libera e provocatoria, che affronta con leggerezza alcune dinamiche quotidiane. La pièce si inserisce nella programmazione del teatro e si rivolge a un pubblico interessato a storie che esplorano aspetti nascosti della vita privata.

Martedì 28 e mercoledì 29 aprile alle ore 21 al Teatro Municipale una commedia, libera e provocatoria, che indaga con divertita leggerezza. In scena due fra gli interpreti più versatili e sensibili della scena non soltanto teatrale italiana: Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, affiancati dai.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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