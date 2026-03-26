Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri sono i protagonisti di una commedia comica e intelligente, dal ritmo inarrestabile, che gioca con il ribaltamento dei ruoli e con i colpi di scena. Dell’autore contemporaneo franco-tunisino Eric Assous, va in scena al Teatro Municipale di Piacenza “Le nostre donne”, regia di Alberto Giusta. Appuntamento lunedì 30 e martedì 31 marzo alle ore 21 per la Stagione di Prosa 20252026 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren. Max (Luca Bizzarri), Paul (Enzo Paci) e Simon (Antonio Zavatteri) sono amici da trent’anni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Amicizia, segreti e colpi di scena: al Municipale arriva “Le nostre donne” con Luca Bizzarri

Articoli correlati

Sul palcoscenico ’Le nostre donne’. Luca Bizzarri in scena a Novellara· Al teatro di Novellara stasera alle 20,45 è in programma ’Le nostre donne’ di Eric Assous, con Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri, regia...

Teatro: a Verbania Bizzarri, Paci e Zavatteri in "Le nostre donne"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 14 marzo,...

Contenuti e approfondimenti su Luca Bizzarri

Discussioni sull' argomento Le nostre donne. Parole e pensieri sulle fragilità; Lo spettacolo Le nostre donne chiude la rassegna Divertiamoci a Teatro; Le nostre donne, commedia francese al Concordia; All'Excelsior di Empoli va in scena 'Le nostre donne'.

L'attore commenta il rapporto con l'eterno partner Luca Bizzarri e svela retroscena sul duello social con il senatore - facebook.com facebook

RT @LucaBizzarri: Secondo me il racconto della politica mondiale, di cosa sia diventata, delle mani in cui i politici l’hanno messa, è tutt… x.com