Verità nascoste e desideri taciuti | faccia a faccia tra due coppie in Vicini di casa

Domenica 15 marzo alle 16, al Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, va in scena “Vicini di casa”, uno spettacolo tratto dall’adattamento italiano della commedia “Sentimental” dello scrittore e regista spagnolo Cesc Gay. La rappresentazione mette in scena il confronto tra due coppie, rivelando verità nascoste e desideri taciuti attraverso un dialogo diretto e senza fronzoli.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Domenica 15 marzo, alle ore 16, il Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone accende i riflettori su “Vicini di casa”, adattamento italiano della commedia “Sentimental” dello scrittore e regista spagnolo Cesc Gay. Lo spettacolo vede protagonisti Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, diretti da Antonio Zavatteri, in collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse condiviso e molte frustrazioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Beato Angelico e Spranger in mostra: a Torino il faccia a faccia tra due Giudizi Universali

“Rissa sfiorata in studio”. UeD, insulti e parole pesanti: faccia a faccia choc tra i due cavalieriNuovo caos a Uomini e Donne: le registrazioni di lunedì 12 gennaio 2026 negli studi Elios di Roma, raccontate dalle anticipazioni di Gemma Palagi e...

Una raccolta di contenuti su Verità nascoste e desideri taciuti...

Argomenti discussi: Trucchi veloci per individuare le telecamere nascoste durante le tue vacanze Airbnb; Le serie tv più belle da vedere su Netflix questo mese.