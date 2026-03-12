Verità nascoste e desideri taciuti | faccia a faccia tra due coppie in Vicini di casa
Domenica 15 marzo alle 16, al Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone, va in scena “Vicini di casa”, uno spettacolo tratto dall’adattamento italiano della commedia “Sentimental” dello scrittore e regista spagnolo Cesc Gay. La rappresentazione mette in scena il confronto tra due coppie, rivelando verità nascoste e desideri taciuti attraverso un dialogo diretto e senza fronzoli.
Domenica 15 marzo, alle ore 16, il Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone accende i riflettori su "Vicini di casa", adattamento italiano della commedia "Sentimental" dello scrittore e regista spagnolo Cesc Gay. Lo spettacolo vede protagonisti Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, diretti da Antonio Zavatteri, in collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi. Anna e Giulio stanno insieme da molti anni. Hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse condiviso e molte frustrazioni.
