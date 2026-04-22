A Macomer, due persone sono state arrestate con l’accusa di aver minacciato una vittima per un debito di droga, utilizzando anche esplosivi. La polizia ha sequestrato denaro fotocopiato, che avrebbe impiegato come parte di una truffa nota come “mazzetta civetta”. Inoltre, sono state trovate armi esplosive durante le operazioni di polizia, che hanno portato all’arresto dei due sospettati.

Eseguiti due arresti dai Carabinieri a Macomer (Nuoro), dove un uomo di 49 anni e una donna di 47 anni sono stati fermati con l’accusa di estorsione e detenzione di materiale esplodente. I due sono stati sorpresi in flagranza mentre ricevevano una somma di denaro da una vittima, minacciata per un debito di droga. La denuncia e l’indagine dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio quando una persona si è rivolta ai militari della Stazione di Macomer per denunciare di essere vittima di minacce e richieste estorsive. Secondo quanto riferito, la vittima era stata presa di mira dai due indagati a causa di un debito legato allo spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Coppia arrestata a Macomer per estorsione con il trucco della "mazzetta civetta": usati soldi fotocopiati

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