Coppa Italia oggi semifinale Atalanta-Lazio | orario probabili formazioni e dove vederla in chiaro

Oggi si disputa la seconda semifinale di ritorno della Coppa Italia tra l'Atalanta e la Lazio. La partita si svolge alla New Balance Arena di Bergamo, dopo che all'andata si è conclusa con un punteggio di 2-2. L'incontro si gioca martedì 21 aprile e sarà possibile seguirlo in chiaro. Le probabili formazioni e gli orari della partita sono stati annunciati dalle rispettive squadre.

(Adnkronos) – Torna la Coppa Italia con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, martedì 21 aprile, si gioca Atalanta-Lazio alla New Balance Arena di Bergamo dopo il 2-2 dell'andata. I nerazzurri arrivano dal pareggio contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, mentre la squadra di Maurizio Sarri è reduce da un grande successo al Maradona. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Atalanta-Juventus, oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaroLa Coppa Italia entra nel vivo con Atalanta-Juventus, partita valida per i quarti di finale. Lazio-Atalanta oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlaSi gioca oggi, 4 marzo 2026, l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Verso Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Coppa Italia, l'Inter batte 3-2 in rimonta il Como e vola in finale; Inter-Como, semifinale di Coppa Italia: dove vederla in streaming e in tv; Coppa Italia, il tabellone: Atalanta-Lazio e Inter-Como le semifinali. Coppa Italia, oggi semifinale Inter-Como - La partita in direttaInter e Como si affrontano in Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Fabregas nel ritorno della semifinale della coppa nazionale - in diretta tv e stream ... adnkronos.com Inter-Como 3-2, Coppa Italia: Chivu in finale, Calhanoglu e Sucic decisiviDopo l'andata che si è chiusa senza reti, la prima finalista del torneo verrà decisa nella sfida al Meazza: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Termina qui il nostro percorso storico in Coppa Italia. Forza Como! #InterComo 3-2 #ForzaComo facebook Metti like se sei in finale di Coppa Italia x.com