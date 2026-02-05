Oggi si gioca la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, un appuntamento importante per i quarti di finale. La sfida si svolge a Bergamo e in palio c’è un biglietto per le semifinali. La partita si preannuncia combattuta, con le due squadre che cercano di passare il turno e proseguire il cammino in questa competizione. La tv in chiaro trasmetterà l’evento, così i tifosi potranno seguire la partita facilmente.

La Coppa Italia entra nel vivo con Atalanta-Juventus, partita valida per i quarti di finale. Dopo il successo dell’Inter sul Torino, oggi la squadra di Spalletti è ospite a Bergamo dei nerazzurri, in una gara a eliminazione diretta che vale l’accesso alle semifinali. I bianconeri vengono da un ottimo momento in campionato, con il successo sul Parma, mentre la squadra di Palladino cerca proprio nella Coppa Italia il riscatto di una stagione che – in Serie A – è partita a rilento, almeno fino all’esonero dell’ex tecnico Juric.????? #AtalantaJuve #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.comXJuzPiKgxx — JuventusFC (@juventusfc) February 4, 2026 I pronostici dei bookmakers. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Atalanta-Juventus, oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Approfondimenti su Atalanta Juventus

Questa sera Bergamo si anima per il big match di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus.

Questa sera si sfidano all’Stadio New Balance di Bergamo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

ATALANTA-GENOA 4-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Ultime notizie su Atalanta Juventus

Argomenti discussi: Coppa Italia | Dove vedere Atalanta-Juventus; Atalanta-Juventus: probabili formazioni Coppa Italia, orario e dove vederla in tv e streaming; Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Atalanta-Juventus: probabili formazioni, quando e dove vederla.

Atalanta-Juventus di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniAtalanta-Juventus, quarto di finale di Coppa Italia, si gioca oggi allo Stadio New Balance di Bergamo. Inizio alle 21:00, diretta in chiaro su TV e streaming grazie al servizio Mediaset. fanpage.it

Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Atalanta-JuventusContinuano le gare di Coppa Italia, questa sera alle 21.00 la sfida fra Atalanta e Juventus valida per i quarti di finale. La gara sarà trasmessa. tuttomercatoweb.com

L’Inter di Chivu è la prima squadra a qualificarsi alle semifinali di Coppa Italia. Domani l’altra sfida Atalanta-Juventus, settimana prossima in campo Napoli-Como e Bologna-Lazio: chi vincerà il trofeo facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Atalanta- #Juventus x.com