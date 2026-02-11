L'Inter affronterà il Como in semifinale di coppa Italia. La doppia sfida si giocherà nelle prossime settimane, dopo che l’Inter ha eliminato il Napoli e il Como ha battuto l’avversario precedente. Le partite sono attese con entusiasmo dai tifosi, pronti a vedere come si svolgerà questa fase della competizione.

Inter News 24 Coppa Italia – La gara tra Napoli e Como giocata allo Stadio Diego Armando Maradona consegna all’Inter la sua avversaria per la semifinale. L’Inter di Cristian Chivu nella semifinale di Coppa Italia affronterà il Como di Cesc Fabregas. Il quarto di finale giocato al Maradona è stato deciso ai calci di rigore (6-7), dopo che nei tempi regolamentari l’incontro era terminato sul risultato di 1-1: al vantaggio di Baturina dal dischetto aveva risposto Vergara ad inizio secondo tempo. Sarà l’unico turno del torneo che prevede una doppia sfida tra andata e ritorno. Dall’altra parte del tabellone l’Atalanta attende invece la vincente di Bologna-Lazio, partita che si giocherà domani sera al Dall’Ara. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Coppa Italia, in semifinale sarà Inter-Como: quando si giocherà la doppia sfida

L’Inter batte il Torino 2-1 e passa in semifinale di Coppa Italia.

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha annunciato che la Supercoppa Italiana non sarà più caratterizzata dalla doppia semifinale.

