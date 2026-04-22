Coppa Italia Atalanta-Lazio per un posto in finale | dove vederla e probabili formazioni

La semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si disputerà a Bergamo, con entrambe le squadre che si contendono un passaggio alla finale. L'incontro sarà trasmesso in diretta e le probabili formazioni sono state annunciate, con i tecnici che hanno scelto i giocatori da schierare per questa partita decisiva. La sfida rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa competizione.

La Coppa Italiaentra nel vivo con la seconda semifinale di ritorno. Stasera,ore 21,Atalanta e Laziosi affrontano alla New Balance Arena di Bergamo dopo il 2-2 maturato nella gara d’andata, lasciando tutto aperto in vista della qualificazione alla finale. Per entrambe le squadre, il trofeo rappresenta un obiettivo fondamentale per dare valore alla stagione. L’Atalanta arriva dalla sfida pareggiata contro la Roma in campionato, mentre la Lazio è reduce da un importante successo contro il Napoli, risultato che ha rilanciato morale e ambizioni. Il pareggio dell’andata rende la sfida di Bergamo una vera e propria finale anticipata. Non ci sono favoriti netti: servirà una prestazione di alto livello per conquistare l’accesso all’ultimo atto della competizione.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Coppa Italia, Atalanta-Lazio per un posto in finale: dove vederla e probabili formazioni LAZIO-ATALANTA: PROBABILI FORMAZIONI - Coppa Italia Notizie correlate Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal pari per un posto in finale, formazioni e dove vederla in tvBergamo 21 aprile 2026 – Una vittoria per regalarsi l'occasione di arrivare in Europa, ma soprattutto per provare a vincere un trofeo e dare un... Lazio-Atalanta oggi in Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederlaSi gioca oggi, 4 marzo 2026, l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia Lazio-Atalanta. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro; Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal 2-2 dell'andata, in palio la finale contro l'Inter; Atalanta-Lazio: dove vederla (in chiaro), orario e probabili formazioni della semifinale di Coppa Italia; Atalanta-Lazio, le probabili formazioni della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv? Mediaset o Dazn, orarioAlla New Balance Arena il ritorno della semifinale: info e canali per seguire la partita, le probabili scelte di Palladino e Sarri ... corrieredellosport.it Atalanta-Lazio per la finale di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniAtalanta-Lazio è la seconda semifinale di Coppa Italia e si gioca questa sera alle 21:00 alla New Balance Stadium di Bergamo ... fanpage.it Non solo le emozioni: la Coppa Italia garantisce una bella cifra all'Inter x.com Dove vedere Atalanta-Lazio di Coppa Italia in tv Mediaset o Dazn, orario - facebook.com facebook