In vista della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, le due squadre si affrontano in una partita che può decidere chi accederà alla finale. La sfida si gioca a Bergamo e viene trasmessa in diretta televisiva. Entrambe le formazioni puntano a superare questo turno, con l’obiettivo di conquistare un trofeo e di migliorare il rendimento stagionale. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe per cambiare rotta.

Bergamo 21 aprile 2026 – Una vittoria per regalarsi l'occasione di arrivare in Europa, ma soprattutto per provare a vincere un trofeo e dare un sapore completamente diverso alla propria stagione. All'andata tra Atalanta e Lazio ha regnato l'equilibrio, due volte i biancocelesti hanno trovato il vantaggio, ma altrettanto rapidamente gli orobici hanno risposto. Il risultato finale dell'Olimpico è stato un 2-2, che ha rimandato ogni verdetto a domani, mercoledì 22 aprile 2026, quando alla New Balance Arena i nerazzurri e i capitolini si affronteranno per la sfida di ritorno della semifinale. Il calcio d'inizio è fissato per le 21 e in caso di pareggio dopo i novanta minuti, la sfida vedrà i tempi supplementari ed eventualmente i rigori per decidere chi approderà alla finale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal pari per un posto in finale, formazioni e dove vederla in tv

Lazio - Atalanta 2-2 || NEL SILENZIO DELL'OLIMPICO UN PAASSETTINO VERSO LA FINALE

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