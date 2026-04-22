Convergence la doppia personale di Jonna Lee & John David O' Brien

Il 7 maggio 2026, alle 18:00, Hyunnart Studio inaugura una doppia mostra personale dedicata a Jonna Lee e John David O'Brien. La rassegna comprende opere di entrambi gli artisti e testi in catalogo di Nancy Kay Turner, Loredana Rea e Carlo Alberto Bucci. L'evento si svolge nello spazio di via [indirizzo], con ingresso libero e visite fino a data da definirsi.

Il 7 maggio 2026, dalle ore 18.00, Hyunnart Studio presenta la doppia personale di Jonna Lee e John David O'Brien, con testi in catalogo di Nancy Kay Turner, Loredana Rea e Carlo Alberto Bucci.Le opere dei due artisti, seppur realizzate con tecniche e materiali differenti, trovano punti di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Convergence: Lee e O’Brien all’Hyunnart StudioCosa: La doppia mostra personale Convergence, che unisce i percorsi creativi e visivi degli artisti Jonna Lee e John David O’Brien. Torino Jazz Festival 2026: Fabrizio Bosso; Funk Off + Vox Artificiosa; Bill Frisell & Eyvind Kang; John Scofield & Gerald ClaytonIl Torino Jazz Festival, con la direzione artistica di Stefano Zenni, anticipa i primi quattro grandi nomi della XIV edizione in programma a Torino... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Jonna Lee / John David O’Brien – Convergence; Convergence: Lee e O’Brien all’Hyunnart Studio; Convergence | Lee e O’Brien all’Hyunnart Studio.