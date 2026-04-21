Due artisti, Jonna Lee e John David O’Brien, presentano una doppia mostra personale intitolata Convergence presso lo Hyunnart Studio. L’esposizione mette in mostra le loro opere, evidenziando i percorsi creativi e visivi di ciascuno. La rassegna si concentra sui lavori realizzati dai due artisti, offrendo al pubblico una panoramica delle loro espressioni artistiche e delle tecniche utilizzate.

Cosa: La doppia mostra personale Convergence, che unisce i percorsi creativi e visivi degli artisti Jonna Lee e John David O’Brien.. Dove e Quando: Presso l’Hyunnart Studio, in viale Manzoni 85-87 a Roma. Dal 7 maggio al 27 giugno 2026, con inaugurazione giovedì 7 maggio alle ore 18.00.. Perché: Un’occasione profonda per riflettere sul concetto di trauma, viaggio e rinascita, osservando come materiali e tecniche diverse possano convergere in un dialogo artistico di rara intensità emotiva.. Il rione Esquilino, cuore pulsante e multietnico della Capitale, si conferma ancora una volta un terreno fertile per le più raffinate sperimentazioni dell’arte contemporanea.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Convergence: Lee e O’Brien all’Hyunnart Studio

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