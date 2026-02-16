Torino Jazz Festival 2026 | Fabrizio Bosso; Funk Off + Vox Artificiosa; Bill Frisell & Eyvind Kang; John Scofield & Gerald Clayton

Il Torino Jazz Festival, con la direzione artistica di Stefano Zenni, anticipa i primi quattro grandi nomi della XIV edizione in programma a Torino dal 25 aprile al 2 maggio 2026, con anteprime a partire dal 22 aprile. Tra i protagonisti Fabrizio Bosso, con About Ten al Teatro Colosseo sabato 25 aprile alle ore 21.00. Il trombettista torinese rilegge i grandi maestri del jazz, da Duke Ellington a Dizzy Gillespie, affiancando composizioni originali, con arrangiamenti e direzione di Paolo Silvestri. Si prosegue con i Funk Off, al Teatro Alfieri lunedì 27 aprile alle ore 21.00, insieme al quartetto Vox Artificiosa in This is not an Orchestra: una produzione originale TJF che fonde funk, scrittura contemporanea e dimensione performativa, in uno spettacolo dall’energia debordante. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

Il Film & Food Festival di Sorrento, alla sua quarta edizione nel 2026, unisce cinema, musica e gastronomia in un evento dedicato a appassionati e professionisti.

JAZZ IS DEAD! FESTIVAL 2026 – BACKWARDSBackwards significa anche al rovescio, dal 9 si torna al 6, alla sesta edizione, intitolata Chi sei. Torniamo a porci domande, torniamo all’edizione che è stata da spartiacque, quella che ha ... politicamentecorretto.com

