Torino Jazz Festival 2026 | Fabrizio Bosso; Funk Off + Vox Artificiosa; Bill Frisell & Eyvind Kang; John Scofield & Gerald Clayton
Fabrizio Bosso, noto trombettista italiano, sarà tra i protagonisti del Torino Jazz Festival 2026, organizzato per rispondere alla crescente richiesta di musica dal vivo in città. La manifestazione, diretta da Stefano Zenni, presenta già quattro grandi nomi, tra cui anche il gruppo Funk Off con Vox Artificiosa, che porteranno sul palco sonorità energiche e coinvolgenti. La rassegna si svolgerà a Torino dal 25 aprile al 2 maggio 2026, con anteprime già dal 22 aprile, per offrire un inizio di stagione musicale ricco di sorprese.
Il Torino Jazz Festival, con la direzione artistica di Stefano Zenni, anticipa i primi quattro grandi nomi della XIV edizione in programma a Torino dal 25 aprile al 2 maggio 2026, con anteprime a partire dal 22 aprile. Tra i protagonisti Fabrizio Bosso, con About Ten al Teatro Colosseo sabato 25 aprile alle ore 21.00. Il trombettista torinese rilegge i grandi maestri del jazz, da Duke Ellington a Dizzy Gillespie, affiancando composizioni originali, con arrangiamenti e direzione di Paolo Silvestri. Si prosegue con i Funk Off, al Teatro Alfieri lunedì 27 aprile alle ore 21.00, insieme al quartetto Vox Artificiosa in This is not an Orchestra: una produzione originale TJF che fonde funk, scrittura contemporanea e dimensione performativa, in uno spettacolo dall’energia debordante. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it
Quando il Natale parla jazz, soul e funk: lo show internazionale di Michael Mwenso & The Shakes
Film & Food Festival, Nolan Funk tra le stelle di Sorrento
Il Film & Food Festival di Sorrento, alla sua quarta edizione nel 2026, unisce cinema, musica e gastronomia in un evento dedicato a appassionati e professionisti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Giotto Jazz Festival 2026; A Torino torna il primo festival dedicato al rapporto tra cinema e musica; Concorso Chicco Bettinardi, al Milestone la seconda finale dedicata ai Gruppi; Seeyousound 2026: il festival del cinema musicale torna a Torino con anteprime e visioni sonore.
Torino Jazz Festival 2026: svelati i primi quattro nomi della 14^ edizioneSono Fabrizio Bosso, Funk Off + Vox Artificiosa, Bill Frisell & Eyvind Kang, John Scofield & Gerald Clayton. La rassegna torna dal 25 aprile al 2 maggio ... torinoggi.it
JAZZ IS DEAD! FESTIVAL 2026 – BACKWARDSBackwards significa anche al rovescio, dal 9 si torna al 6, alla sesta edizione, intitolata Chi sei. Torniamo a porci domande, torniamo all’edizione che è stata da spartiacque, quella che ha ... politicamentecorretto.com
Jazz Club Torino - facebook.com facebook