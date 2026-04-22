Controllore lo fa scendere dal treno a Bellinzona scomparso il 33enne Luis Lunghitano | È autistico aiutateci

Da domenica, si cerca il 33enne italiano scomparso a Bellinzona. L’uomo, residente in una struttura a Dübendorf vicino a Zurigo, è stato fatto scendere da un treno da un controllore. La famiglia ha pubblicato un appello chiedendo aiuto, specificando che il ragazzo ha un disturbo autistico. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra le autorità e i conoscenti.