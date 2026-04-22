Controllore lo fa scendere dal treno a Bellinzona scomparso il 33enne Luis Lunghitano | È autistico aiutateci
Da domenica, si cerca il 33enne italiano scomparso a Bellinzona. L’uomo, residente in una struttura a Dübendorf vicino a Zurigo, è stato fatto scendere da un treno da un controllore. La famiglia ha pubblicato un appello chiedendo aiuto, specificando che il ragazzo ha un disturbo autistico. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra le autorità e i conoscenti.
Da domenica risulta scomparso il 33enne italiano Luis Lunghitano, residente in una struttura a Dübendorf, poco lontano da Zurigo. Luis ha l'autismo ed è stato fatto scendere alla stazione di Bellinzona da un controllore che lo ha trovato senza biglietto e abbonamento. Il 33enne non ha con sé le sue medicine. L'appello dei familiari: "Aiutateci a ritrovarlo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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