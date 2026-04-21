Un uomo di 33 anni, residente in Svizzera, è scomparso domenica scorsa a Bellinzona. La sua ultima conversazione telefonica è avvenuta nel pomeriggio con la madre, dopo di che non si sono più avuti contatti. Secondo quanto riferito, sarebbe stato fatto scendere da un treno perché senza biglietto. La scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità locali.

L’ultima chiamata con la madre nel pomeriggio, poi la scomparsa. Luis Lunghitano, 33enne italiano residente in Svizzera, è scomparso domenica scorsa a Bellinzona. L’uomo ha una disabilità cognitiva e da anni vive presso un istituto di Dübendorf, vicino a Zurigo. La Polizia cantonale di Zurigo ha emesso un avviso di scomparsa dopo che l’istituto ne ha denunciato il mancato ritorno. “La madre ha saputo che era scomparso solo verso le 23” racconta il nipote di Lunghitano, Dennis Mangano. Da quello che la famiglia è riuscita a ricostruire, il 33enne “era uscito da solo per fare una passeggiata sul lago di Zurigo”. Poi per tornare a Dübendorf ha preso un treno ma, come spiega Mangano, “deve essere successo qualcosa, si è addormentato forse “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scomparso a Bellinzona 33enne italiano con disabilità cognitiva: “Lo hanno fatto scendere dal treno perché senza biglietto”

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