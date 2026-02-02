Il Manchester United umilia Tyrell Malacia | prima lo cede al Besiktas poi lo fa scendere dall'aereo

Il Manchester United ha preso una decisione sorprendente con Tyrell Malacia. Dopo averlo ceduto al Besiktas, il club ha fatto scendere il difensore olandese dall’aereo che lo portava in Turchia. La vicenda sta facendo molto parlare, soprattutto perché nessuno si aspettava un colpo di scena del genere.

L'incredibile storia di calciomercato arriva direttamente da Oltremanica e riguarda il 26enne difensore olandese dello United, Tyrell Malacia. Dopo un lunghissimo stop di 18 mesi e girato in prestito al PSV, quest'anno non ha mai visto il campo. La fine del tunnel è arrivata quando si è chiuso l'accordo col Beskitas ma l'incubo a occhi aperti è tornato: Malacia è stato richiamato a Old Trafford proprio mentre stava per volare verso Istanbul.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nicky Butt, ex centrocampista del Manchester United, si è espresso riguardo alla possibile nomina di Enzo Maresca come nuovo allenatore del club, esprimendo chiaramente la sua opinione negativa.

Durante la partita tra Parma e Lazio, l'arbitro Marchetti ha rivolto parole di affetto e comprensione a Zaccagni, anche se ha preso una decisione difficile.

