Bronte CT | Edilizia sotto inchiesta 3 imprenditori denunciati per sicurezza e lavoro nero Sanzioni per 28mila euro

I carabinieri di Bronte hanno denunciato tre imprenditori edili per aver violato le norme sulla sicurezza e aver impiegato lavoratori in nero. Durante i controlli, sono stati trovati cinque operai irregolari su otto verificati. Sono state anche comminate sanzioni per un totale di 28 mila euro.

I carabinieri hanno denunciato tre titolari di imprese edili nella zona di Bronte, in provincia di Catania, per gravi violazioni della sicurezza sul lavoro e per aver impiegato cinque lavoratori in nero su un totale di otto operai controllati. L'operazione, condotta con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e del gruppo Tutela del Lavoro di Palermo, ha portato alla sospensione di un'attività imprenditoriale e all'irrogazione di sanzioni per un totale di oltre 28.000 euro. Un'ondata di controlli a tappeto nel settore edile ha svelato pratiche irregolari che mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori e le condizioni di legalità nel mercato del lavoro.

