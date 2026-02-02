Raffica di controlli nei locali del centro | lo stupefacente scovato con il cane antidroga

Gli agenti di Bergamo hanno intensificato i controlli nei locali del centro, usando anche il cane antidroga dell’unità cinofila di Padova. Durante le operazioni, il cane ha fiutato diverse sostanze stupefacenti, che sono state poi sequestrate. Alcune erano addosso ai clienti, altre nascoste all’interno dei locali. La polizia prosegue con le verifiche per contrastare lo spaccio nella zona.

Bergamo. Grazie al fiuto del cane antidroga dell'unità cinofila di Padova gli agenti hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti: alcune indosso a persone, altre nascoste all'interno dei locali. Nella notte di sabato 31 gennaio la polizia di stato, in un'operazione congiunta con la polizia locale, ha effettuato controlli amministrativi in alcuni locali e discoteche del centro di Bergamo: riscontrato in città un diffuso abuso di sostanze stupefacenti e di alcol, soprattutto da parte di giovanissimi. Due ragazzi, entrambi di 22 anni, sono stati segnalati ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 30990 come assuntori di droga.

