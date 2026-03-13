Ruba dagli scaffali botte e minacce di morte ai vigilantes che provano a fermarlo

Un uomo ha tentato di rubare dagli scaffali di un supermercato, ma è stato scoperto e ha aggredito i vigilantes con botte e minacce di morte quando sono intervenuti. Dopo essere stato allontanato, è tornato nel negozio alcune ore più tardi, nonostante la denuncia presentata contro di lui. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Prima il tentato furto tra gli scaffali, poi il ritorno nello stesso supermercato poche ore dopo, nonostante la denuncia. Infine l’aggressione ai vigilantes e le minacce agli agenti. È finita con un arresto la giornata movimentata vissuta da clienti e dipendenti dell’Iper Tosano di Via Valcamonica a Brescia.La Polizia di Stato ha fermato un 31enne bresciano con una sfilza di precedenti per reati contro la persona e già destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale di pubblica sicurezza. Tutto è iniziato con una chiamata al 112: gli addetti alla sicurezza del supermercato segnalavano la presenza di un uomo molesto e aggressivo all’interno del punto vendita. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

