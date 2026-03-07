Violenza sulle donne Anpit Sicilia fa rete con il progetto ombrello rosa

L’Anpit Sicilia ha avviato il progetto Ombre Rosa, un’iniziativa che coinvolge associazioni, centri antiviolenza e istituzioni. La rete nazionale mira a offrire prevenzione, solidarietà e supporto alle donne vittime di violenza. Lo sport viene utilizzato come strumento di empowerment femminile, creando uno spazio per imparare a rialzarsi, difendersi e amare se stesse in ogni fase della vita.

“Nessuna donna deve sentirsi mai sola” dichiara Lidia Dimasi, coordinatrice del dipartimento donne d’impresa e presidente dell'ente. Sarà fornito ascolto psicologico, assistenza e supporto legale Anpit azienda Italia, con il dipartimento “Donne d’impresa”, coordinato da Lidia Dimasi (presidente Anpit Sicilia e componente di Giunta nazionale), ha aderito al progetto “Sana e Salva, quando lo sport salva la vita”, promosso dalla Consulta nazionale Movimento Sportivo Popolare e da Salute Plus Aps. Il progetto è stato presentato con un evento che si è tenuto a Roma a pochi giorni dall’8 marzo, nella sala degli atti parlamentari della biblioteca del Senato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

