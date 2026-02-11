Valli di Comacchio a rischio | Giornata mondiale delle zone umide per salvare un’Italia che resiste

Le Valli di Comacchio rischiano di scomparire se non si interviene subito. La Giornata mondiale delle zone umide è stata un richiamo forte per proteggere un patrimonio naturale che resiste, ma che necessita di attenzione. La giornata ha attirato l’attenzione su un ecosistema prezioso, simbolo di una natura fragile che chiede aiuto.

Le Valli di Comacchio: Un Ecosistema da Salvare, Simbolo di un’Italia che Resiste. La Giornata Mondiale delle Zone Umide celebrata nelle Valli di Comacchio non è stata solo un’occasione per ammirare un paesaggio suggestivo, ma un campanello d’allarme per un ecosistema sempre più a rischio. L’evento, promosso dal Circolo Legambiente Delta del Po, ha portato alla luce una realtà spesso ignorata: la fragilità di questi ambienti e l’urgenza di una maggiore tutela. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di crescente consapevolezza ambientale e di necessità di proteggere la biodiversità del nostro Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il 2 febbraio si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide.

In Italia, il 75% delle zone umide è scomparso nel corso degli ultimi decenni.

