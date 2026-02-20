Granchio blu minaccia anguille e valli | la pesca con nasse può

Il granchio blu sta invadendo le acque di Comacchio, mettendo a rischio le anguille e le tradizioni locali. La proliferazione di questa specie invasiva deriva da un aumento incontrollato e dalla diffusione di nasse abbandonate dai pescatori. Le anguille, importante risorsa per i pescatori, stanno scomparendo dai bacini, minacciando l’economia secolare della zona. La Regione monitora la situazione e valuta interventi per contenere il problema.

Valli di Comacchio, l’allarme granchio blu torna in Regione: a rischio anguille e un’economia secolare. Le Valli di Comacchio, in Emilia-Romagna, sono sotto pressione a causa della proliferazione del granchio blu, una specie aliena invasiva che minaccia l’ecosistema lagunare e l’economia locale. Il consigliere regionale Fausto Gianella ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere interventi mirati e l’autorizzazione alla pesca con le nasse, strumento ritenuto efficace per contenere la specie. Un ecosistema fragile sotto attacco. Le Valli di Comacchio rappresentano un patrimonio naturale unico, un complesso di canali, valli, boschi e saline che ospita una ricca biodiversità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Dopo quello blu c’è un nuovo granchio che minaccia il Mediterraneo: “Sono parenti e può danneggiare la pesca”Un nuovo granchio alieno, Gonioinfradens giardi, sta facendo il suo ingresso nel Mediterraneo, suscitando preoccupazioni tra ricercatori e pescatori.

Allarme granchio blu, il caso torna in Regione: "Salvare anguille ed economia locale"Il diffondersi del granchio blu ha causato nuovi problemi alle Valli di Comacchio, un’area chiave per l’ambiente e l’economia locale.

