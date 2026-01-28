Tra alpeggi e formaggi | malga in affitto aperto il bando

Il Comune di Verzegnis ha aperto il bando per affittare la Malga Mongranda e Casera Val. L’obiettivo è riattivare le attività di pascolo, produzione e vendita di formaggi di alta quota. Chi ha intenzione di gestire l’alpeggio potrà presentare la propria candidatura entro i prossimi mesi. La malga, che si trova tra pascoli e tradizione casearia, rappresenta un’opportunità per chi vuole investire in filiera corta e produzione locale.

Il Comune di Verzegnis ha pubblicato il bando per l’affitto della Malga Mongranda e della Casera Val. Un’opportunità legata all’alpeggio, alla produzione lattiero-casearia e alla vendita diretta dei prodotti Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di lunedì 16 febbraio 2026, secondo le modalità indicate nel bando. Il termine è perentorio: le domande presentate oltre l’orario previsto non saranno ammesse alla procedura. Il bando di gara, insieme al capitolato, alle mappe e alla modulistica, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Verzegnis, nella sezione dedicata ai bandi pubblici, e fa riferimento al compendio Malga Mongranda e Casera Val.🔗 Leggi su Udinetoday.it

