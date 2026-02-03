Contributi fino al 65% per migliorare l’efficienza energetica con il Conto Termico 3.0

Il governo ha aperto i bandi per i contributi fino al 65% per chi vuole migliorare l’efficienza energetica di casa. Chi decide di investire in lavori di riqualificazione potrà ricevere un aiuto consistente, riducendo i costi e favorendo il risparmio energetico. La misura, entrata in vigore nel 2026, mira a incentivare interventi più diffusi e sostenibili negli edifici residenziali italiani.

Il Conto Termico 3.0, entrato in vigore nel 2026, offre contributi significativi per migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali, con un massimo del 65% sul costo dell'intervento. Questo nuovo strumento, promosso dal governo, mira a favorire la sostituzione degli impianti di riscaldamento e a ridurre il consumo energetico, contribuendo alla transizione verso un sistema più sostenibile. Il programma è stato introdotto per incentivare l'adesione alle fonti, con particolare attenzione al settore residenziale, dove si possono ottenere vantaggi considerevoli per le famiglie. Le condizioni del conto termico sono state definite per agevolare l'installazione di sistemi di riscaldamento alternativi, tra cui le caldaie a biomassa, il pompa di calore e il fotovoltaico termico.

