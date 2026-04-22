Contravvenzioni al Codice della strada Ancona svetta nelle Marche con 5,2 milioni di euro di proventi

Nel 2025, Ancona ha incassato 5,2 milioni di euro derivanti da multe e sanzioni per infrazioni al Codice della strada, distinguendosi come il comune delle Marche con i proventi più elevati. La cifra rappresenta la somma totale delle contravvenzioni elevate nel corso dell’anno nel capoluogo marchigiano. Nessuna altra località della regione ha registrato un importo superiore in questo settore.

ANCONA – Con 5,2 milioni di euro è Ancona il comune delle Marche che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti.È questo quanto emerso dalle elaborazioni di Facile.it utilizzando i dati di Siope da cui è emerso come, nel 2025, gli incassi.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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