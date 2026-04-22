Contrabbando di tabacco | sequestrata una tonnellata di pakistano Snus Lo stoccaggio ad Aprilia

Le forze di polizia hanno sequestrato una tonnellata di tabacco pakistano “Snus” durante un intervento ad Aprilia. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno individuato e smantellato una rete di distribuzione illegale di questo prodotto. Il sequestro è stato effettuato in un punto di stoccaggio, evitando che la merce circolasse illegalmente sul mercato.

Un'operazione contro il contrabbando è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale di Roma, che hanno disarticolato la filiera distributiva del tabacco pakistano “Snus”. L'attività investigativa ha permesso anche di individuare un sito di stoccaggio, localizzato sul territorio pontino.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Il tabacco alla melassa. Sequestrata una tonnellataA Malpensa dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza insieme all’Agenzia delle Dogane ha intensificato i controlli sui bagagli, concentrandosi... Leggi anche: Malpensa, oltre una tonnellata di sigarette di contrabbando: 27 denunciati Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Trovato in possesso di 1090 pacchetti di sigarette, torna il contrabbando; GdF Avellino: Sequestrati circa 22 kg di tabacco lavorati esteri. Arrestato un soggetto; Ruba nelle auto con un jammer, 29enne cubano arrestato VIDEO; Atripalda, sigarette fuorilegge: arrestato contrabbandiere con 22 chili di bionde. CONTRASTO AL CONTRABBANDO, SEQUESTRATA UNA TONNELLATA DI TABACCO PAKISTANO SNUSNewTuscia – ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nel quadro del dispositivo di presidio permanente di controllo economico del territorio, hanno intensificato l’attenzione sul crescent ... newtuscia.it Maxi sequestro di tabacco illegale a Aprilia: smantellato deposito clandestinoOperazione della Guardia di Finanza tra Roma e Latina: scoperta la filiera del tabacco pakistano vietato nell’Ue. Denunciati i responsabili, danno erariale stimato in 190 mila euro ... latinaoggi.eu I carabinieri hanno sequestrato anche 9 mila euro in contanti e 61 pacchetti di sigarette di contrabbando - facebook.com facebook Libia: rapporto Onu, reti legate a Haftar e Dabaiba dietro il contrabbando di petrolio x.com