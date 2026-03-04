Malpensa oltre una tonnellata di sigarette di contrabbando | 27 denunciati

A Malpensa, 27 persone sono state denunciate dopo essere state trovate con oltre una tonnellata di sigarette di contrabbando. Gli uomini sono stati fermati durante controlli e nelle loro valigie sono stati rinvenuti 1.050 chilogrammi di tabacco e melassa. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro e all’identificazione dei responsabili.

Sono arrivati a Malpensa e avevano in valigia una tonnellata di sigarette (1.050 kg di tabacco e melassa, per l’esattezza). Il valore commerciale era superiore a 345mila euro. Non avevano i contrassegni previsti dalla normativa nazionale, come la dimostrazione dell’avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali: oltre 260mila euro di tasse non pagate. Sono stati tutti denunciati a piede libero per aver introdotto sul territorio nazionale tabacco lavorato di contrabbando e hanno ricevuto sanzioni pari a circa 5,3 milioni di euro. La loro responsabilità sarà comunque definitivamente accertata solo nel caso di una sentenza irrevocabile di condanna. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Malpensa, 1000 chili di sigarette di contrabbando sequestrati in aeroportoI Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell'ambito...

Oltre 500 stecche di sigarette di contrabbando sequestrate in aeroporto a CataniaUn controllo su tre passeggere provenienti da Fiumicino, che attendevano nervosamente i bagagli, ha consentito di scoprire più di cento chili di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Malpensa oltre una tonnellata di...

Argomenti discussi: A Malpensa maxi sequestro di sigarette di contrabbando: 27 denunciati.

Malpensa, stretta sul contrabbando di tabacco: 27 denunciati e oltre una tonnellata sequestrataIl bilancio dei controlli è significativo: 27 persone denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, 96 contestazioni amministrative e il sequestro di oltre 1.050 ... laprovinciadivarese.it

Malpensa, oltre una tonnellata di sigarette di contrabbando: 27 denunciatiIn tutto sono 27 i responsabili, provenienti soprattutto dal Nord Africa e dall’Est asiatico e controllati all’aeroporto nel corso di un’operazione di contrasto al contrabbando eseguita dal gruppo ... milanotoday.it