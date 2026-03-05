Il tabacco alla melassa Sequestrata una tonnellata

A Malpensa, dall’inizio dell’anno, le forze di polizia hanno sequestrato una tonnellata di tabacco alla melassa. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane hanno rafforzato i controlli sui bagagli, focalizzandosi sulle rotte considerate più a rischio. Le operazioni sono state condotte in modo coordinato per identificare e fermare eventuali tentativi di traffico illecito.

A Malpensa dall'inizio dell'anno la Guardia di Finanza insieme all' Agenzia delle Dogane ha intensificato i controlli sui bagagli, concentrandosi sulle rotte ritenute più a rischio. Il risultato: oltre una tonnellata di tabacco illegale intercettata, 27 persone denunciate alla Procura di Busto Arsizio e 96 contestazioni amministrative con sanzioni per 5,3 milioni. Il blitz ha riguardato sia le sigarette di contrabbando tradizionali sia il " tabacco alla melassa " utilizzato per il narghilè, dimostrando come i traffici illeciti si siano evoluti nel tempo. Le Fiamme gialle spiegano che i passeggeri fermati provenivano principalmente dal Nord-Africa e dall' Est asiatico, portando nei bagagli quantitativi di tabacco privi dei contrassegni fiscali.