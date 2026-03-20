Thuram ha ripreso gli allenamenti con i compagni alla Continassa, mentre la Juventus prepara la sfida contro il Sassuolo. Le ultime notizie sulla formazione includono aggiornamenti sugli infortunati, sui tempi di recupero e sui giocatori diffidati. La squadra si sta organizzando in vista della partita, con tutte le novità che riguardano il gruppo che scenderà in campo.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve prosegue la marcia d’avvicinamento alla sfida contro il Sassuolo con importanti novità dal campo. Khephren Thuram è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni, ha smaltito definitivamente il fastidio alla caviglia che lo aveva frenato nei giorni scorsi. Diverso il discorso per gli attaccanti: Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik hanno svolto una seduta personalizzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Thuram torna a lavorare con i compagni, tutte le novità verso il Sassuolo

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