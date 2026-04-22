Il governo ha raggiunto il limite del 3% sul rapporto deficitPil, una notizia che suscita preoccupazioni sulla gestione economica. La pressione fiscale ha toccato il 43%, segnando un record. La critica si concentra sulla capacità di comunicazione e di governo dell'esecutivo, con alcune figure politiche che commentano le performance dell’attuale leadership. La situazione dei conti pubblici resta al centro del dibattito politico e economico del paese.

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Il governo ha fallito l'obiettivo del 3% sul deficitPil. È una brutta notizia per l'Italia e conferma il fallimento di Meloni dopo il record della pressione fiscale (43.1%) e dopo aver superato la Grecia nel rapporto Debito Pil. Giorgia comunica bene e governa male. Molto male!". Lo scrive sui social Matteo Renzi, leader di Italia viva.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Conti pubblici: Renzi, 'Meloni comunica bene e governa molto male'

Giorgia Meloni mente, nel 2026 il suo Governo ha aumentato le accise

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