Parla Renzi | La scissione di Vannacci farà molto male a Meloni Per la sinistra è un assist ma ora diamoci una mossa
Matteo Renzi attacca duramente Vannacci, dicendo che la sua scissione farà molto male a Meloni. L’ex premier sottolinea come questa divisione rappresenti un problema per la destra e un regalo per la sinistra, che potrà usarlo a suo favore. Renzi invita i suoi a muoversi subito, senza perdere tempo, per approfittare di questa situazione. La polemica si accende mentre Vannacci si allontana dal suo partito, e i politici si interrogano sugli effetti a lungo termine di questa divisione.
L'ex premier e leader di Iv: "L'uscita del generale dalla Lega mostrerò che la coperta della premier è corta. Per vincere il Campo largo deve cambiare nome, stabilire 3-5 priorità entro l'estate e fare le primarie all'inizio del nuovo anno. Cambiare la legge elettorale? Al massimo introducendo le preferenze, ma la premier non le vorrà" Vannacci esce dalla Lega: "Vado da solo con Futuro Nazionale. Saremo presenti alle politiche del 2027" Matteo Renzi era stato tra i primi a preconizzarlo, proprio in un’intervista al Foglio: “Vannacci sarà un problema per Meloni e per la destra”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Ovunque ma non a Roccaraso. L’agenda fitta di Vannacci che prepara la scissione della Lega
Roberto Vannacci si sposta tra diverse città italiane e anche in Svizzera, partecipando a incontri e appuntamenti pubblici.
