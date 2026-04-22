Conti pubblici PChigi | in Dfp approccio realistico e responsabile

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2026, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. L’atto viene presentato come un approccio realistico e responsabile ai conti pubblici. La decisione segue le discussioni e le valutazioni sulle prospettive economiche e finanziarie del Paese, con l’obiettivo di definire le strategie di bilancio per i prossimi anni.

Roma, 22 apr. (askanews) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento di finanza pubblica (DFP) 2026. Il documento è principalmente incentrato sulla rendicontazione dei progressi compiuti nel corso del 2025 nell’attuazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, in ottemperanza alla normativa eurounitaria che prevede l’invio alla Commissione europea di una Relazione annuale sui progressi compiuti (Annual Progress Report). È quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri. “A fronte della profonda incertezza che caratterizza il contesto internazionale aggravato dal conflitto in Medio Oriente, il Governo adotta un approccio realistico e responsabile delle stime elaborate”, si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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