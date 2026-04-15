Conti pubblici Giorgetti | Approccio prudente è necessità

Il ministro dell'economia ha sottolineato che adottare un atteggiamento prudente nei conti pubblici non è una scelta, ma una condizione obbligatoria, considerando il quadro attuale di incertezza e volatilità dei mercati finanziari. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui le condizioni economiche globali richiedono attenzione e cautela nella gestione delle risorse pubbliche.

(Adnkronos) – "Un approccio prudente alle finanze pubbliche non è un'opzione ma una necessità, soprattutto nel contesto caratterizzato da incertezza e volatilità. È essenziale per mantenere la fiducia del mercato e rafforzare la nostra capacità di rispondere eticamente agli shock esterni". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti nel corso del suo intervento al Wilson Center. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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