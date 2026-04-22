Il ministro dell’Economia ha commentato il dato sul deficit pubblico, facendo riferimento a una frase nota attribuita a un ex allenatore di calcio. Ha sottolineato che, per quanto riguarda il 3,1% di deficit, si deve rispettare la decisione delle autorità competenti, anche se si può essere d’accordo o meno. Ha aggiunto che queste sono le regole del gioco stabilite dalle istituzioni.

“Per quanto riguarda il 3,1%” di deficit, “come diceva Boskov ‘rigore è quando l’arbitro fischia’. L’arbitro ha deciso rigore, puoi essere d’accordo o no ma queste sono le regole del gioco”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in una conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha esaminato il Dfp, aggiungendo che “vedo dei commenti, capisco che in questo Paese ci sono dei dirigenti sportivi che hanno esultato per l’eliminazione delle nazionale di calcio. E quindi alcuni esultano per una decisione in questo senso dell’arbitro. Siamo fatti così, in altri Paese non avviene”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Conti pubblici, Giorgetti cita Boskov: "Su 3,1% di deficit, rigore è quando arbitro fischia"

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