Una frase pubblicata sui social network dal ministro degli Esteri Antonio Tajani ha acceso ieri un acceso dibattito politico e mediatico. Nel messaggio, Tajani ha invitato gli elettori di centrodestra a recarsi alle urne per il referendum sulla giustizia, usando un richiamo calcistico: “Partita finisce quando arbitro fischia diceva sempre il grande Vujadin Boškov. Si vota anche oggi, fino alle 15!”. La citazione del celebre allenatore e calciatore jugoslavo ha sollevato polemiche sul tono e sulla correttezza di un richiamo di natura sportiva in un contesto politico. Leggi anche: Referendum e tensioni nel centrodestra: Forza Italia sprona gli... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tajani cita Boškov: “Partita finisce quando arbitro fischia”

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