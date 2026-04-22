Conti chiusi con la giustizia e risarcimenti versati | riabilitato Lillo Sodano
Lillo Sodano, ex sindaco di Agrigento ed ex senatore, è stato riabilitato dalla giustizia. Il provvedimento giudiziario ha estinto le pene accessorie e ogni effetto penale delle condanne che aveva subito. Contestualmente, sono stati versati i risarcimenti previsti. Sodano torna così a pieno titolo nelle condizioni di esercitare i propri diritti civili e politici.
Calogero Sodano, ex sindaco di Agrigento ed ex senatore, ha ottenuto la riabilitazione giudiziaria. Si tratta del provvedimento che estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale delle condanne subite. L'ordinanza del tribunale di Sorveglianza di Palermo riconosce il percorso di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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