Conti chiusi con la giustizia e risarcimenti versati | riabilitato Lillo Sodano

Lillo Sodano, ex sindaco di Agrigento ed ex senatore, è stato riabilitato dalla giustizia. Il provvedimento giudiziario ha estinto le pene accessorie e ogni effetto penale delle condanne che aveva subito. Contestualmente, sono stati versati i risarcimenti previsti. Sodano torna così a pieno titolo nelle condizioni di esercitare i propri diritti civili e politici.